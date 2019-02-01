Okan'a Flaş 'Sevişme' yanıtı!

Şarkıcı Demet Akalın, "Ödülünü alan sevişmeye koşuyor" şeklindeki sözleri olay ratan şovmen Okan Bayülgen'e yanıt verdi.

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni, önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıldı. Törende en dikkat çeken olay, ödül alan isimlerin hızlı bir şekilde salondan ayrılmaları oldu.

Esprili bir dille sahnede ödül alıp gidenleri eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesileyle, ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü" dedi.

Okan Bayülgen'in bu sözlerine gecede 'En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Demet Akalın'dan yanıt geldi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada Okan Bayülgen ile fotoğrafını paylaşan Deha Bilimlier'e, "Okan'a söyle; ödülü alan sevişmeye gitti demiş! Saat 8'deki ödül törenine 7.30'da gelip evime döndüm, no sex yani! Çocuk bakıyoruz! Anladın" yorumunu yaptı.