Ne selam ne bakış!

Demet Akalın, Hande Yener ile Seren Serengil’i barıştıran Seda Sayan’la selamı sabahı kesti.

Demet Akalın ile Seda Sayan, önceki akşam Fatih Ürek’in (52) doğum günü partisine katıldı. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin, Cahide Müzikhol’deki partide birbirlerine uzak masalarda oturması dikkat çekti. Sayan ile göz teması bile kurmayan Akalın geceden erken ayrıldı. Küslüğün sebebi; Seda Sayan’ın Demet Akalın’ın kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener ile Seren Serengil’i barıştırması.

Beni çağırmadılar

Afrin’e Mehmetçik’e moral ziyaretine giden ünlüler arasında olmadığı için sitem eden Demet Akalın, “Mehmetçik’e benim kadar destek olan yok ama beni çağırmadılar. Sitemimi Twitter’da dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı’ndan aradılar, konuştuk” dedi.