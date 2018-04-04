DOLARIN YENİDEN ATEŞİ YÜKSELDİ!

Bankalararası piyasada dolar 4, euro 4,90 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise 5,64-5,65 civarında işlem görüyor

Dolar/TL‘de düşüş eğilimi yerini yeniden yükselişe bıraktı.

Bankalararası piyasada dolar 4,0198 seviyesine kadar yükseldi. Dolar pazartesi günü 3,95 düzeyindeydi.

Euro/TL ise 4,90 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilim ileriye yönelik belirsizlik yaratıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin gerçekleştireceği “Suriye” konulu zirvenin izleneceğini belirtti.

Yurt dışında ise Trump’ın ve Çin’den gelebilecek açıklamalar ile Euro Bölgesi mart ayı TÜFE, şubat ayı işsizlik, ABD’de ADP mart ayı özel sektör istihdamı ve mart ayı hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren uzmanlar, teknik açıdan 4,00 seviyesinin psikoloji direnç, 3,9750 ve 3,9550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.