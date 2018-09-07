'Ne Yaptın Sen Bergüzar'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, dün arkadaşı Ferhan Şensoy'un düğünü için kırmızı bir elbise tercih etti. Bacak ve göğüs dekolteli elbise sosyal medyada 'Ne yaptın sen Bergü' yorumlarına neden oldu...

Vatanım Sensin dizisi final yapınca saçlarını kestiren ve uzun bir tatil sürecine giren Bergüzar Korel, dün arkadaşı Ferhan Şensoy’un düğününe katıldı.

Düğünde sezonun trendi, Mehmet Korkmaz imzalı kırmızı bir elbise giyen Korel, seksi kıyafetiyle şaşkınlık yarattı. Bacak ve göğüs dekolteli elbisesini Bago marka kırmızı çanta ve kırmızı tek bant, bilekten bağlamalı ayakkabılarla kombinleyen Bergüzar Korel’i görenler adeta oyuncudan gözlerini alamadı…

Pelerin detaylı kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Korel için, özellikle hayranları ‘Ne yaptın sen Bergü’ diyerek, sevdikleri sanatçıyı ne kadar beğendilerini dile getirdiler… Muhtemelen kimse daha önce Korel’i bu kadar seksi bir kıyafetle görmedi…