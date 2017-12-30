Ne yaptın sen Sıla! Yeni imajı şoke etti!

Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Sıla bu yoğun tempo içeresinde imajında da hızlı bir değişime gitti. İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla’nın bu yeni imajı takipçileri tarafından eleştirildi.