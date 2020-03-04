Nebahat Çehre'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Nebahat Çehre önceki gün Zorlu AVM’de alışveriş yaptı.

Şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu, “Uzun bir süredir evdeydim. Gözümde çapaklar çıktı. Sonrasında da grip oldum. Tam atlattım derken yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım” dedi. Gazetecilerin, “Nazara mı geldiniz?” sorusunu Çehre, “yok, nazar değil. Mevsim geçişleri yüzünden” dedi.