Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarından kurtulmak mümkün mü?

Göz kapaklarının altında bulunan koyu halkaları, göz altı morlukları olarak adlandırıyoruz. Göz altı morlukları da bizi daha yorgun göstererek hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Gözaltı morluklarının neden oluştuğu ve nasıl geçeceği ile ilgili detaylar çoğu kişinin gündeminde. İşte göz altı morlukları ile ilgili detaylar haberimizde...

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

Uykusuzluk: Yorgunluk, yeterli uyumama ya da normalden fazla uyuma göz altlarında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir.

Göz yorgunluğu: Televizyon,bilgisayar ,telefon ve tablet gibi elektronik araçların ekranına uzun süre bakmak gözü yorar. Bunun sonucunda göz altında koyu halkalar oluşmasına neden olur.

Yaş: Belli bir yaşın üstüne çıkıldığında cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Bunun sonucunda göz altında koyu halkalar meydana gelir.



Güneşe maruz kalmak: Güneşe aşırı maruz kalınca ,vücuda ren veren pigmenlerin fazla üretilmesine neden olur. Buda göz altı kararmasına sebep olur.

Genetik: Aile bireylerinde göz altı kararmasın varsa bu durum kalıtsal olarak çocuğa da geçer.

Dehidrasyon: Vücudun ihtiyacı olan sıvının yeterli miktarda alınmaması sonucu göz altı kararmaları meydana gelir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NE İYİ GELİR?

Soğuk kompres uygulamak: Temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.

Uyku süresini arttırmak: Yeterince uyumak gözümüzün altında bulunan koyu halkaların oluşmasını engeller. Günde en az 7 ila 8 saat uyumak gerekir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çay poşeti: Gözlere soğuk çay poşetini uygulamak göz altı morluklarına iyi gelir.



Hindistan cevizi yağı: Göz altlarına her gece hindistan cevizi yağı sürmek göz altı kararmasına iyi gelir.

Gül suyu: Bir pamuğa gül suyu damlatılıp 15 dakika boyunca göz kapağının üstünde bekletilir.

Süt: Bir pamuğa süt damlatılarak göz altlarına yerleştirilir.

Salatalık: İki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştirilmesi, koyu halkaların etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Habertürk