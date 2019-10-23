Şarkıcı Berkay'ın misafir olarak gittiği bir mekanda oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştığı ve bunun sebebinin de Hacısalihoğlu'nun şarkıcı kız arkadaşı Alya olduğu iddia edildi.

Demet Akalın’ın eşine hediye ettiği pahalı saati sattığı iddiası ile gündeme gelen ve bir süredir magazin gündeminden inmeyen Berkay hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa adlı programda gündeme getirilen iddiada Berkay’ın popçu Alya’ya dokunması sonrasında ortalığın karıştığı şeklinde ifadelere yer verildi. Magazin programında haber şu şekilde verildi:

“Berkay 3 hafta önce Cansu Kurtçu’yu sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Berkay, gecenin ilerleyen saatlerinde Kurtçu’nun isteği üzerine sahneye çıktı. Aynı mekanda Berkay’ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı. Alya, sevgilisine Berkay’ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip, masasına dönen Berkay, Alya’nın sırtına dokununca kıyamet koptu. Eren Hacısalihoğlu ‘Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza’ dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. ‘Ben senin niyetini biliyorum’ diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay’ın bir süre önce Alya’ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği ikilinin arasında bu sebeple husumet olduğu öğrenildi.”