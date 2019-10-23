Yoğurt düzenli olarak tüketilirse...

Çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısına ne iyi gelir?

Ebeveynlerin çocukları doktorlarına veya hastane acil servislerine götürmelerinin en yaygın nedenlerinden biridir karın ağrısı. Karın ağrıları çoğu zaman kolik veya kabızlığa bağlı olarak ortaya çıkarken, bazen de ciddi sağlık sorunlarına işaret ediyor. Peki, çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısına ne iyi gelir?

Çocuklarda karın ağrısı sık görülen bir sorundur. Her üç çocuktan yaklaşık 1’i karın ağrısı yüzünde doktorlara başvurmaktadır. Karın ağrısı şikayetleri 11 yaşından küçük çocuklarda daha sık görülür ve genellikle yeme ve bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklerden kaynaklanır. Çoğu karın ağrısı vakası ciddi değildir ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olmak için evde tedavi genellikle gerekli olan tek şeydir. Peki, çocuklarda karın ağrısı neden olur? Karın ağrısına ne iyi gelir?

KARIN AĞRISI

Çocuklarda karın ağrısı çoğunlukla ebeveynler için korkutucu ve sinir bozucu olmaktadır. Çocuğun karın ağrısının kesin sebebini bulmak çoğu zaman zordur. 3 saatten daha az bir sürede tamamen kaybolan başka belirtiler olmadan ağrı genellikle ciddi değildir.

Çocuklarda gözlenen karın ağrısının en sık karşılaşılan nedenleri arasında; mide bağırsak enfeksiyonları, kronik kabızlık, parazitler yer almaktadır. Çocukların karın ağrısı şeklinde tanımladığı şikayetler; böbrekler, mesane ya da idrar yolu ile ilgili problemlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu tür iç hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan ağrılar anlık değil daha kroniktir (devamlı).

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI NEDENLERİ

Aşağıdakiler dahil, çocuklar için karın ağrısına neden olabilecek birçok sağlık problemi vardır:

– İrritabl bağırsak problemleri – kabızlık veya kolik

– Enfeksiyonlar – gastroenterit, böbrek veya mesane enfeksiyonları veya kulak veya göğüs gibi vücudun diğer bölümlerindeki enfeksiyonlar

– Yiyecekle ilgili problemler – çok fazla yemek yemek, yiyecek zehirlenmesi veya yiyecek alerjileri

– Karın dışı sorunlar – kas gerilmeleri veya migren

– Cerrahi problemler – apandisit, barsak tıkanıklığı veya invajinasyon (Bir bağırsak kısmının diğer kısım içerisine teleskop gibi kayarak girmesi sonucu oluşan ciddi bir bağırsak tıkanıklığı)

– Dönem ağrısı – bazı kızlar adet dönemleri başlamadan önce ağrı çekebilir

– Yine kız çocuklardaki apandisit vakalarında yumurtalıkların karın içinde olması nedeniyle, karın ağrısı ortaya çıkabilir.

– Genetik bir hastalık olan Ailevi Akdeniz Ateşi’nin de başlıca belirtisi karın ağrısı ve yüksek ateştir.

– Kış aylarında yayın olan rotavirus birçok çocuğu etkilemekte ve karın ağrısına neden olmaktadır.

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

– Zencefil çayı tüketmek mide sorunlarına iyi gelir. Zencefil çayının krampları ve sancıyı azaltıcı özellikleri vardır.

– Eğer üşütmekten kaynaklı karın ağrısı yaşanıyorsa ayakları sıcak tutmak sancıyı azaltacaktır. Sıcak su torbası bu konuda fayda sağlar.

– Bal bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayan güvenli bir müshildir. Ballı su içirerek çocuğun sindirim problemlerinden kaynaklanan karın ağrısının önüne geçmiş olursunuz.

– Pekmez kabızlığı ve karın ağrısını hafifleten magnezyum ve diğer mineraller ve vitaminler içerir. Karın ağrısı için günde üç kez pekmezli su içirebilirsiniz.

– Muzun karın ağrısı üzerinde olumlu etkisi vardır. Bir muzu ezerek çocuğunuza azar azar yedirebilirsiniz.

– Banyo yaptırmak çocuğun kas spazmlarından kaynaklı ağrısını azaaltmaya yardımcı olur.

– Yoğurt karın ağrısını geçirir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi kabızlığı, şişmeyi ve karın ağrısını önler.

– Lif bakımından zengin olan incir kabızlık probleminden kaynaklanan karın ağrısı problemi için ideal bir besindir. İncirin hem tazesi hem de kurusu karın ağrısı şikâyetini azaltmaya yardımcı olur.

– Bazı çocuklarda psikolojik kaynaklı karın ağrısı görülebilmektedir. Bu durumlarda çocuğa yeterli ilgiyi göstermek çok önemlidir.