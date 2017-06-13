NESLİHAN ATAGÜL'ÜN 'JAKUZİ POZU' REKOR KIRDI!
Neslihan Atagül'ün 'jakuzi pozu' rekor kırdı!
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Neslihan Atagül, son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Atagül, yeğeni ile jakuzide poz verdi.
Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
Yeğeni ile jakuzide poz veren Atagül, altına 'canımın içi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı 15 saatte yaklaşık 500 bin beğeni aldı.
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