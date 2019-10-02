Netflix kullanıcılarına uyarı: Gönderilen zarfı açmayın!

Ev ve iş yerlerine gönderilen logolu zarflar büyük bir güvenlik riski doğuruyor

Netflix kullanıcılarının ev ve iş yerlerine gönderilen logolu zarfların içinden çıkan USB hafıza kullanıcılar için büyük bir güvenlik riski doğuruyor.

Netflix Türkiye'nin adını kullanan hackerlar hazırladıkları kişiye ya da şirketlere özel zarfları ilk olarak bazı şirketlere göndermeye başladı. USB bellekler kendilerini bilgisayara klavye olarak tanıtıp küçük bir yazılım yüklüyorlar. Bu yazılım sayesinde bilgisayar, kolayca uzaktan erişime açılıyor. Aynı anda çok sayıda bilgisayara, bağlı olduğu bütün ağdaki cihazlara ulaşmak da mümkün.

"Hukuki süreç başlatıldı"

Netflix sözcüsü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada "Son günlerde Netflix ismi kullanılarak yapılan hukuksuz işlemlerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tarafımızdan hukuki inceleme süreci başlatılmıştır" denildi.

Benzer bir olay, yaklaşık 2 yıl önce Avustralya'da da yaşanmış, Netflix logolu casus USB bellekler şirketlerin ağlarına erişmek için kullanılmıştı.

Netflix'in Türkiye hesabından da konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın" denildi.