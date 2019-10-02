YARIN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Akdeniz köyünde bazı bölgelere yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi, Rauf Raif Denktaş ve İnönü sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle verilemeyecek.
Etiketler : Akdeniz köyü, elektrik kesintisi
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