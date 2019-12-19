Nikah tarihi belli oldu!

Bir süredir birlikte olan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, 2020'nin ilk ayında nikah masasına oturacak.

Sıla, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile ne zaman evleneceğine dair soruları cevapsız bırakmıştı. 2. Sayfa’nın haberine göre, çift 2020’nin Ocak ayında nikah masasına oturacak.

Mutlu çift nikah için Roma’yı seçti. Çiftin törenine ailelerin yanı sıra yakın dostları katılacak. Sıla ve Hazer ikilisinin bu düğün için 130 bin TL harcayacağı öne sürüldü.