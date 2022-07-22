Nusret genç kadına eti böyle yedirmek istedi ama...

Dünyada büyük bir üne ulaşan meşhur kasap Nusret Gökçeoğlu, restoranına gelip et siparişi veren kadına eti bıçakla yedirmek istedi. Ancak sonrasında, Nusret kadının sevgilisinin vetosuyla karşılaştı. Genç kadın o anları Tiktok hesabı ile paylaştı.

Nusret'in restoranına giden çift verdikleri et siparişi sonrasında, Nusret çiftin yanlarına gitti. Genç kadına eti bıçakla yedirmek istedi. Ancak kadının sevgilisi bu duruma engel oldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, Nusret'in surat ifadesi de dikkat çekti.

Haber Global