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Nusret genç kadına eti böyle yedirmek istedi ama...

Nusret genç kadına eti böyle yedirmek istedi ama...

Nusret genç kadına eti böyle yedirmek istedi ama...

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Dünyada büyük bir üne ulaşan meşhur kasap Nusret Gökçeoğlu, restoranına gelip et siparişi veren kadına eti bıçakla yedirmek istedi. Ancak sonrasında, Nusret kadının sevgilisinin vetosuyla karşılaştı. Genç kadın o anları Tiktok hesabı ile paylaştı.

Nusret'in restoranına giden çift verdikleri et siparişi sonrasında, Nusret çiftin yanlarına gitti. Genç kadına eti bıçakla yedirmek istedi. Ancak kadının sevgilisi bu duruma engel oldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, Nusret'in surat ifadesi de dikkat çekti.

 

 

 

Haber Global 

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