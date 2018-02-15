Survivor Nagihan'a ne oldu?

Survivor 2018'in iki iddialı ismi Nagihan ile Nevin arasındaki rekabet konseyde değerlendirildi. Nagihan Karadere "yüzüne botoks mu yaptırdı?" sorularına da yanıt verdi.

"Acun Bey öncelikle sizden özür diliyorum çünkü ben son antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim ama ben her zaman alışığım. Atletizm yarışlarında da engelleri her zaman sakat bacaklarla, ayaklarımın üzerine basamıyorken de yüksek dereceler elde ettim.

Buraya gelirken de sizi bilgilendirmem gerekiyordu ama kendime güvendiğim için ve son dakikada kadrodan çıkmam olmazdı. Nazara geldim.

BOTOKS DEĞİL KORTİZON TEDAVİSİ