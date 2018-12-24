O BÖLGELER AVA KAPATILACAK!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma töreni dolayısıyla çarşamba günü Güzelyurt’ta 47-48-49-50-51 ve 52’nci bölgelerin ava kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve heyetinin bölgede gerçekleştireceği temaslar ve tören nedeniyle konu bölgelerin geçici olarak çarşamba günü ava kapatılacağı kaydedildi.