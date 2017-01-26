O Fotoğraflara Anne Yorumu...
O Fotoğraflara Anne Yorumu...
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Nergis Kumbasar, kızı Yasmin’in sosyal medyada paylaştığı cesur pozları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil’le arasının açıldığı iddiasına yanıt verdi
“Babasının Yasmin’e kısıtlama getirdiği söyleniyor. Öyle bir şey yok. Kızım istediği gibi kullanır sosyal medyayı. Ayrıca her genç kız gibi giyiniyor. Yasmin aklı başında bir kızdır.”
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Etiketler : Nergis Kumbasar, Yasmin
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