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  3. THY'DE 146 SEFER İPTAL! 852 SEFER İSE...
THY'DE 146 SEFER İPTAL! 852 SEFER İSE...

THY'DE 146 SEFER İPTAL! 852 SEFER İSE...

THY'de 146 sefer iptal! 852 sefer ise...

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Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı yarın 852 tarifeli sefer yapılacak

 

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul kalkışlı ve  varışlı 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarın Atatürk Havalimanı  kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67  uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer  yapılacağı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul kalkış ve varışlı 146  tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun  Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı  olduğu bildirildi.

THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu  "www.thy.com" internet adresinden veya "4440849" numaralı çağrı merkezinden  öğrenmelerini istedi.

 

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