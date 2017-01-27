THY'DE 146 SEFER İPTAL! 852 SEFER İSE...

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı ve varışlı yarın 852 tarifeli sefer yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarın Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer yapılacağı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul kalkış ve varışlı 146 tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı olduğu bildirildi.

THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.