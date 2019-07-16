Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. O İŞ YERİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
O İŞ YERİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

O İŞ YERİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Lefkoşa’da 16 iş yerine ihbar!

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 16 işyerine eksikliklerden dolayı ihbar verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 8-12 Temmuz tarihleri arasında 100 işyerinde denetleme yapıldı; Sismar Market isimli işyerinden 11 adet ürün yanlış muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edildi, Raso Döner isimli işyerinin sağlık karnesiz personel çalıştırması ve işyeri izni olmamasından dolayı faaliyeti durduruldu. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.