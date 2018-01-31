O program yayından kaldırıldı!

Kanal D'nin önemli programlarından biri reyting kurbanı oldu. İşte yayından kaldırılmasına karar verilen o program...

Kanal D ekranında 4 yıl boyunca yüzlerce aileyi mutlu eden mimar Selim Yuhay ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın sunduğu 'Ekip Şahane' programı bu hafta ekranlara veda ediyor.

Yapımını Provizyon Medya’nın üstlendiği hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ekip Şahane’ programında, usta ellerin tasarımı ile yenilenen evler büyük değişime uğruyordu.