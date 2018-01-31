O program yayından kaldırıldı!
Reyting kurbanı oldu!
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Kanal D'nin önemli programlarından biri reyting kurbanı oldu. İşte yayından kaldırılmasına karar verilen o program...
Kanal D ekranında 4 yıl boyunca yüzlerce aileyi mutlu eden mimar Selim Yuhay ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın sunduğu 'Ekip Şahane' programı bu hafta ekranlara veda ediyor.
Yapımını Provizyon Medya’nın üstlendiği hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ekip Şahane’ programında, usta ellerin tasarımı ile yenilenen evler büyük değişime uğruyordu.
Düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırılacak olan ‘Ekip Şahane’ programı beklenileni karşılayamadı.
Haftaiçi hergün yayınlanan program bu hafta cuma günü son kez ekranlara gelecek.
Etiketler : Kanal D, Nergis Kumbasar, Ekip Şahane, program, kaldırılma
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