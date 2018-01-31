ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI!

İlkokul, anaokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2017-2018 Ders Yılının ilk dönem karnelerini bugün aldı....

İlkokul, anaokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2017-2018 Ders Yılının ilk dönem karnelerini bugün aldı.

Karnelerini alıp yarı yıl tatiline çıkan yaklaşık 47 bin ilkokul, anaokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 16 Şubat’ta yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 113 ilkokulda 20 bin, 11 özel okulda ise 3 bin 549 olmak üzere ilkokullarda toplam 23 bin 549 öğrenci öğrenim görüyor.

Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 20 bin 312; 8 özel okulda 3 bin 416 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 23 bin 728 öğrenci eğitime devam ediyor.

KKTC genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sayısı toplam 47 bin 277. Ülke genelinde, 1196'sı özel okullarda olmak üzere toplam 5 bin 298 de öğretmen görev alıyor.