O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye’de dün yayınlanan bölümde finalistler belli olmuştu. Bugün ise O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. 4 jüri üyesinin birbirinden başarılı yarışmacılarının kıyasıya mücadele ettiği programda şampiyon Ferat Üngür oldu.

O Ses Türkiye'de final bölümüyle nefesleri kesti. Büyük bir rekabete sahne olan yarışmada izleyenler oldukça keyifli anlar yaşadı. Peki 6 kişiyle başlayan finalde ilk elenen isimler kimler oldu, son 2'ye kimler kaldı ve şampiyon kim oldu? İşte O Ses Türkiye şampiyonu...

Aylar süren mücadelenin ardından finalistler bugün en iyi performanslarını sergiledi. Yarı final bölümünde 6 kişi finale kalmıştı.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUK

Final bölümünde yapılan SMS oylamasıyla Anıl ve Bartu şampiyonluğa veda etti.

FİNALE DEVAM EDEN 4 İSİM:

Barış ve Baran Solar

Ferat Üngür

Umut Kaç

Gülce Kahtalı

VE FİNALE 2 KİŞİ KALDI...

Yarışmacıların sergilediği performans sonrası SMS oylaması yapıldı.

Yapılan oylama sonucu şöyle:

Finale çıkan birinci isim Ferat Üngür oldu.

İkinci isim ise Umut Kaç oldu.

Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar şampiyonluğa veda etti.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Murat Boz'un takımından olan Ferat Üngür kazandı.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU FERAT ÜNGÖR KİMDİR?

Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti.

Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı ve Murat Boz ile birlikte finalde yarışma adayı oldu.

O Ses Türkiye'nin 26.01.2019 Cumartesi günü yayınlanan bölümünde büyük heyecan yaşanmıştı.

SMS ile yapılan halk oylamasının ardından finale kalan 6 isim belirlenmişti.

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALMIŞTI?

Beyazıt Öztürk’ün takımından finale kalan isimler:

Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç

Murat Boz’un takımından finale kalan isimler:

Bartu Gürhan, Ferat Üngür

Hadise’nin takımından finale kalan isimler:

Anıl Şimşek

Seda Sayan’ın takımından finale yükselebilen olmadı.