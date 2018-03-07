O SÜRE UZATILDI!

WhatsApp, 'Herkesten Sil' özelliğinin süresini uzatıyor. WhatsApp, birkaç ay önce kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde her iki taraftan da (hem kendiniz hem de alıcı) silebilmelerine imkan sağlamıştı. WhatsApp yeni güncellemenin ardından 7 dakikalık süreyi 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıyor.

WhatsApp, birkaç aydır iletileri daha iyi hale getirmek üzere çalışıyor. Facebook'a ait sohbet uygulaması, 'Herkesten Sil' özelliğinin süresini uzatıyor.

Eskiden bir WhatsApp iletisi gönderdikten sonra geri almak yoktu. Rakip servislere ayak uydurmak için WhatsApp, mesajları silmenize izin veren bir Herkesten Sil özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik Ekim 2017'den beri kullanımda. Ancak ileti gönderdikten sonra yedi dakika içinde kullanmanız gerekiyor. WhatsApp yeni güncellemenin ardından 7 dakikalık süreyi 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıyor.

Çok yakında, Herkesten Sil özelliği için 4096 saniye verilecek. Resmi bir açıklama yapılmadı. WABetaInfo, WhatsApp için en son beta uygulama güncellemesiyle özelliğin devreye gireceğini aktardı.

WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz

Herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor gibi görünüyor. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.

Bu özellik çoğu kesim tarafında oldukça beğenildi ve aktif olarak kullanılıyor. Ancak, herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor olabilir. Özellikle ilgili ciddi bir açık bulundu. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.