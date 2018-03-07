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SUYUN SESİ (THE SHAPE OF WATER)

SUYUN SESİ (THE SHAPE OF WATER)

Suyun Sesi (The Shape Of Water)

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Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram ,  Fantastik ,  Romantik

Süre: 123 Dak.

Yönetmen : Guillermo del Toro

Oyuncular : Sally Hawkins,  Michael Shannon,  Octavia Spencer,  Richard Jenkins,  Doug Jones

Senaryo : Guillermo del Toro

Yapımcı : Guillermo del Toro,  J. Miles Dale

Diğer Adı : Aşkın Gücü

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Suyun Sesi Film Konusu

Soğuk Savaş yıllarında Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Eliza Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Eliza'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.

 

 

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