SUYUN SESİ (THE SHAPE OF WATER)
Suyun Sesi (The Shape Of Water)
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Fantastik , Romantik
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Guillermo del Toro
Oyuncular : Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Doug Jones
Senaryo : Guillermo del Toro
Yapımcı : Guillermo del Toro, J. Miles Dale
Diğer Adı : Aşkın Gücü
Suyun Sesi Film Konusu
Soğuk Savaş yıllarında Amerikan hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz Eliza Esposito (Sally Hawkins), sıradan geçen günlerinde mesaisine devam ederken, günün birinde arkadaşı Zelda (Octavia Spencer) ile birlikte büyük bir sırdan haberdar olur. Laboratuar koşullarında dünyada eşi olmayan bir yaratık üretilmiştir. Hem karada hem de suda yaşayabilen yaratık, zamanla Eliza'yla çok yakın bir bağ kuracaktır.
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