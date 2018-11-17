O tarayıcıdan internete girenler dikkat!

Google, interneti daha güvenli bir yere getirmek üzere son zamanlarda daha sıkı çalışıyor. Firma Temmuz'da HTTPS'yi kullanmayan sayfalarda bir uyarı göstermeye başlamıştı. Şimdi ise Apple, kendi web tarayıcısı Safari'de aynı işlevi sunmaya başladı.

Chrome'da güvensiz HTTP protokolünü kullanan bir sayfa açtığınızda, URL çubuğundaki kilit simgesinin yerine "güvenli değil" uyarısı gösteriliyor. Apple, benzer bir uyarıyı Safari'nin test sürümü Safari Technology Preview'da denemeye başladı. Yayın notlarına göre bu yapı, "güvensiz sayfaları yüklerken Smart Search alanında bir uyarı gösterecek".

chip.com.tr'nin haberine göre HTTPS, web tarayıcınızla sunucu arasında gidip gelen verileri şifreleyerek, üçüncü partilerin, hacker'ların ve diğer meraklı gözlerin veriyi görmesini, değiştirmesini engellemeyi amaçlıyor. Tarayıcıların gösterdiği bu uyarı, kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgileri güvensiz sayfalara girmemeniz konusunda faydalı ancak aslında asıl amaç, geliştiricileri güvenli protokole yönlendirmek ve şifrelemeyi bir standart haline getirmek.

Google, Şubat'ta verdiği bir bilgiyle en çok ziyaret edilen 100 sitenin 81'inin HTTPS kullandığını, tüm Chrome OS ve Mac trafiğinin yüzde 78'inin, Windows ve Android trafiğinin yüzde 68'inin güvenli sayfalardan oluştuğunu söylemişti.