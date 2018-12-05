O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Polis uyardı!
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Polis Basın Subaylığı, Tuzluca- Çayırova arasındaki güzergahı kullanan sürücüleri uyarıda bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tuzluca- Çayırova arasındaki güzergahta şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ayrıca yol içerisinde biriken yağmur suları sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.
Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Etiketler : Tuzluca- Çayırova, sürücüler, polis, uyarı
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