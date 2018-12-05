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O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Polis uyardı!

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Polis Basın Subaylığı, Tuzluca- Çayırova arasındaki güzergahı kullanan sürücüleri uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tuzluca- Çayırova arasındaki güzergahta şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ayrıca yol içerisinde biriken yağmur suları sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.

Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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