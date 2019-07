Obezite ve kalp hastalıklarını önlüyor!

Ananasın faydaları nelerdir? Ananasın besin değerleri ve ananasın yararları…

Ananas (Ananas comosus) inanılmaz lezzetli ve sağlıklı bir tropik meyvedir. Bu popüler meyve besinler, antioksidanlar ve iltihaplanma ve hastalıklarla mücadele edebilen enzimler gibi diğer yardımcı bileşiklerle doludur. Birçok araştırma, ananas gibi bitkisel gıda tüketiminin artmasının obezite, genel ölüm, diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. Şimdi ananasın sağlığa faydalarına birlikte bir göz atalım... Ananasın faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri sizler için derledik..

Kristof Kolomb, Güney Amerika’ya yapılan bir keşif gezisinden sonra ananasları Avrupa’ya geri getirdi. Ananas abartılı ve egzotik bir meyve olarak bilinirdi, sadece büyük ziyafetlerde servis edilirdi. Orta ve Güney Amerika’da, ananas sadece tatlı tadı için değerli değildir, aynı zamanda, sindirim problemlerini ve iltihabı tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Peki, Ananasın faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

Ananas, ikonik şekli ile bilinen, ananasgillerden çok yıllık bir bitki ve bu bitkinin yenilebilen meyvesidir. Anayurdu Güney Amerika’dır. Ananaslar, doğal olarak sindirimi artırmaya yardımcı olabilecek sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşeni olan lif bakımından yüksektir. Ananas da vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere kalsiyum, manganez, ayrıca vitamin A ve C, hem de folik asit bulunur.

ANANASIN BESİN DEĞERLERİ

165 g ananasta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 74 kcal

Toplam Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 206 mg

Toplam Karbonhidrat: 19.5 g

Şeker: 13.7 g

Protein: 1 g

C vitamini: 28 mg

Kalsiyum: 21 mg

Magnezyum: 12 mg

Lif: 1,4 g

A vitamini: 58 IU

B6 vitamini: 0,1 mg

Karbonhidrat: 13 g

ANANASIN FAYDALARI

Ananasın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ananas güçlü bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini aynı zamanda hücre hasarına karşı savaşan birincil bir suda çözünür antioksidandır. Vücudun hücre hasarına karşı savaşmak, eklem ağrıları ve kalp hastalıklarını önlemek için yeterli miktarda C vitaminine ihtiyacı vardır.

– Güçlü kemikler

Ananas C vitamini ile yüklü olmasının yanısıra, ayrıca kemikleri güçlendiren ve dokuları bağlayan bol miktarda mangan içerir. Yapılan bir çalışma ayrıca manganezin menopoz sonrası kadınlarda osteoporozun önlenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Bir bardak taze ananas suyu gerekli günlük manganez ihtiyacının % 70’inden fazlasını içerir. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar vücutlarını güçlü tutmak için günde birkaç parça ananas yemelidir.

– Stresi azaltır

Ananas, beyninizin daha iyi çalışmasını ve stres ile etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğinizi artıran çok sayıda B vitamini içerir.

– Gözlerinizi sağlıklı tutun

Yüksek antioksidanlar ve C vitamini seviyeleri nedeniyle, ananas makula dejenerasyon (göz hastalığı, görme kaybına neden olur. Yaşlı insanlar özellikle maruz kalmaktadır) riskini azaltır. Ayrıca, düzenli olarak tüketilmesi gereken sağlıklı görüş için vazgeçilmez bir unsur olan birçok beta karoten içerir.

– Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi

Yüksek seviyede anti-enflamatuar bromelain ve C vitamini sayesinde ananas soğuk algınlığı ve öksürük tedavisi için mükemmel bir çözüm olabilir. Bromelain’in ayrıca şişme ve solunum problemlerini azalttığı bilinmektedir. Ananas içeren enzimler, iltihaplanmayı azaltır ve solunum sistemindeki aşırı mukusu temizler.

– Kanseri önlemeye yardımcı

Ananas, serbest radikalleri yakalamaya ve savaşmaya yardımcı olan birçok antioksidan içerir. Bu, hücre hasar sürecini yavaşlatır, böylece bazı kanser türlerini önler. Aslında, araştırma ananas enzimlerinin kanser hücrelerini küçültebileceğini veya öldürebileceğini buldu.

– Diş etlerini güçlendirir

Ananaslarda bol miktarda bulunan büzücü ajanlar, diş eti dokusunu sıkılaştırmaya ve hatta oral kanseri önlemeye yardımcı olur. Aslında, ananas genellikle diş gevşemesini veya diş etlerinin çekilmesini durdurmak için reçete edilir.

– Tansiyonu düşürün

Diğer vitaminler ve mineraller arasında ananaslar büyük miktarda potasyum içerir. Potasyum güçlü bir doğal vazodilatördür, yani kan damarlarının gerginliğini azaltır ve vücudun çeşitli bölgelerine doğru kan dolaşımını teşvik eder. Kan damarlarınız gevşerken, kan basıncınız düşer ve kan akışı daha az kısıtlanır. Böylece ananas, felç ve ateroskleroz gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

– Bağırsak sağlığını iyileştirir

Ananas, bağırsak iltihabını azaltarak ve ishali önleyerek iltihaplı bağırsak hastalıklarını iyileştirdiği kanıtlamıştır. Ayrıca, et gibi protein yönünden zengin yiyeceklerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur.

– Bulantıyı rahatlatır

Bir bardak ananas suyu, hamile kadınlar için sabahları mide bulantısını hafifletmesine yardımcı olabilir.

– Doğurganlığı arttırın

Serbest radikaller üreme sistemine zarar verebileceği için, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftler için düzenli olarak antioksidan alımı için ananas tavsiye edilir. C vitamini, beta karoten, bakır ve mevcut diğer vitamin ve mineraller hem erkek hem de dişi doğurganlığını olumlu yönde etkileyebilir.