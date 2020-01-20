ODUN SOBASI YANGINA SEBEP OLDU!

Dün saat 10:00 sıralarında, Değirmenlik - Okul Yolu Sokak üzerinde Cemile Yakışıklı'ya ait evin salon odasında Nazım Yakışıklı'nın odun sobasına yanıcı madde dökmeye çalıştığı sırada alevlerin dışarı sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgâhın salon kısmında bulunan koltuk seti, televizyon, dvd ve reciver, su sebili , 2 adet plastik sandalye, 2 adet floresan lamba ile tavanda bulunan 20 adet mertek yanarak zarar gördü. Yangın neticesinde Nazım Yakışıklı ve Cemile Yakışıklı yüzlerinde ve ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yangınla ilgili soruşturma devam etmektedir.

MHA

