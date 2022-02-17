Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sarsan otel, kumarhane, marina sahibi Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra KKTC ve Türk polisi ortak çalışma yürütüyor. Cinayette kullanılan kalaşnikoflardan birisinin geçen yıl Ankara'da bir yaralama olayında kullanıldığı belirlendi.

SAYGI ÖZTÜRK/Sözcü

Oğlunun öldürülmesinden sonra gözyaşı dinmeyen ve derin bir sessizlik içinde olan baba Cahit Falyalı, oğlunun uyuşturucuyla mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi. Evinin yakınında çapraz ateşe alınarak öldürülen Halil Falyalı adını ilk kez hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker gündeme getirmiş, Falyalı'nın, bir siyasetçinin oğluyla uyuşturucu işinde bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

BABA NE DİYOR?

Oğlunun öldürülmesiyle ilgili konuşmayan, gelişmeleri ise yakından izleyen baba Cahit Falyayı, ilk kez SÖZCÜ'ye konuştu. Oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, “Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi: “Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.”

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınanlardan Yusuf Güneş serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. KKTC'de ve Türkiye'de gözaltına alınanların ilişkilerini ortaya koyan kamera görüntüleri, cinayet öncesi birbirlerini aradıklarına ilişkin HTS kayıtları da ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sarsan otel, kumarhane, marina sahibi Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra KKTC ve Türk polisi ortak çalışma yürütüyor. Cinayette kullanılan kalaşnikoflardan birisinin geçen yıl Ankara'da bir yaralama olayında kullanıldığı belirlendi.

Oğlunun öldürülmesinden sonra gözyaşı dinmeyen ve derin bir sessizlik içinde olan baba Cahit Falyalı, oğlunun uyuşturucuyla mücadele eden bir kişi olduğunu söyledi. Evinin yakınında çapraz ateşe alınarak öldürülen Halil Falyalı adını ilk kez hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker gündeme getirmiş, Falyalı'nın, bir siyasetçinin oğluyla uyuşturucu işinde bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

BABA NE DİYOR?

Oğlunun öldürülmesiyle ilgili konuşmayan, gelişmeleri ise yakından izleyen baba Cahit Falyayı, ilk kez SÖZCÜ'ye konuştu. Oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, “Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi: “Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.”

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınanlardan Yusuf Güneş serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. KKTC'de ve Türkiye'de gözaltına alınanların ilişkilerini ortaya koyan kamera görüntüleri, cinayet öncesi birbirlerini aradıklarına ilişkin HTS kayıtları da ortaya çıktı.

SAYGI ÖZTÜRK/Sözcü