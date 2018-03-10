ÖĞRENCİ EVİNDE HASSAS TERAZİ!

Üniversite öğrencisi Duburi’nin 69 gram uyuşturucuyu piyasaya sürdüğü iddia ediliyor

Suna ERDEN

Girne’de 3 Mart 2018 tarihinde kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Samel Baseel Fayed ile Ahmad Duburi hakkındaki tamamlandı. Zanlı Duburi ifadesinde uyuşturucu maddeyi 81 gram olarak aldığını itiraf ettiği belirtilirken, 69 gramını tespit edilemeyen şahıslara sattığı açıklandı. Ayrıca Duburi’nin evinde bulunan hassas terazi üzerinde uyuşturucu kalıntıları tesit edilirken, bu aletin uyuşturucu satışı için kullanıldığı kaydedildi. Haklarındaki soruşturma tamamlanan zanlılar dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Aldığı miktarı polise söyledi

Soruşturmayı yapan polis, 3 Mart tarihinde yakalanan zanlılardan Fayed’in evinde 5 gram hintkeneviri ile 1 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri zanlı Duburi’den aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı Duburi’nin de Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlı Duburi’nin evinde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 6 bin TL nakit para ele geçirildiğini kaydeden polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 81 gram olarak aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Hassas terazide uyuşturucu bulundu

Yapılan araştırmada hassas terazinin üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu belirten polis, bu aletin satış amaçlı uyuşturucu tartımı için kullanıldığını ifade etti. Polis, zanlı Duburi’nin 81 gram uyuşturucudan 5 gramını zanlı Fayed’e verdiğini, geriye kalan 69 gramı ise tespit edilemeyen kişilere sattığını dile getirdi. Hintkeneviri suçunun 18 yıl, kokain suçunun ise 20 yıl hapis öngördüğünü kaydeden polis, zanlı Fayed’in ülkede turist olarak bulunduğunu, zanlı Duburi’nin ise öğrenci olduğunu belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında tutuklu yargı kararı verdiği iki zanlıyı 45’er gün süreyle cezaevine gönderdi.

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