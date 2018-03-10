KİRALADIĞIM TEKNE KAYBOLDU DEDİ AMA...

“Kiraladığım tekne kayboldu” diyerek polise başvuran Hasan Elbahta, konum belirten GPS cihazını söküp kaçak bir şekilde Anamur’a gidip geldiği iddiasıyla tutuklandı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’ya yaşanan ilginç olayda kiraladığı teknenin kaybolduğunu bildirmek için polise giden Hasan Elbahta tutuklandı.

İddialara göre, zanlı Elbahta, 5 Mart tarihinde Lapta Polis Karakolu’na giderek kiraladığı teknenin kaybolduğunu bildirdi. Tekneyi bir kıyıda terk edilmiş bulan polis, tekne içerisinde 6 adet benzin bidonu ve sökülmüş GPS cihazı görünce şüphelendi.

Soruşturma başlatan polis, Salih Güvenlik radarlarından teknenin Anamur’a gittiğini ve aynı gün geri geldiğini belirledi.

Sökülen GPS cihazı geri takılınca aynı rota ortaya çıktı. Zanlı Anamur’a gitmediğini öne sürerken, polis, ülkeden insan kaçırıldığına veya ülkeye kaçak insan sokulduğuna dair şüpheler üzerine soruşturma başlattı.

Zanlı soruşturma kapsamında tutuklu kalması talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polise kayıp bildiriminde bulundu

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Hasan Elbahta’nın KKTC’den kanunsuz giriş ve kanunsuz çıkış suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 4 Mart 2018 tarihinde kiraladığı tekne ile Lapta bölgesinde Balıkçı Barınağı civarından KKTC karasularından izinsiz olarak çıkış yaptığını ve aynı gün geri gelerek izinsiz giriş yaptığını ifade etti. Zanlının 5 Mart tarihinde polise gelerek teknenin kayıp olduğuna dair bildirim yaptığını kaydeden polis, öncelikle tekneyi zanlıya kiralayan şahsa ulaşmaya çalıştıklarını ancak henüz bulamadıklarını kaydetti.

Amacı neydi?

Yapılan soruşturma sonucunda tekneyi bulduklarını belirten polis, tekne içerisinde 6 adet 20 litrelik benzin bidonları ile sökülmüş GPS cihazı bulduklarını ifade etti. Polis, Salih Güvenlik’ten yapılan araştırmada radar kayıtlarından teknenin Anamur kıyılarına girip geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. GPS kablolarının yeniden bağlandığını ve oradaki kayıtlarda da teknenin Anamur’a gidip geldiğini gösterdiğini kaydeden polis, zanlıdan izahat istendiğinde balık avlamak için açıldığını ancak Anamur’a gitmediğini öne sürdüğünü söyledi. Polis, insan kaçakçılığından şüphelendiklerini, zanlının biri veya birilerini ülkeden götürüp veya ülkeye getirip getirmediğini araştıracaklarını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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