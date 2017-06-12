ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU!

İhbar üzerine Girne’de bir eve operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 2 ayrı paket içinde 6 gram ağırlığına uyuşturucu ele geçirdi.

Devrim DEMİR

Girne’de ihbar üzerine Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Khalid Ali Bani Mustafa’nın evinde arama yapan Narkotik ekipleri hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis, zanlıyı gözaltına alarak uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlattı. Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebi ile dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme aktarılan olguları değerlendirdikten sonra yürütülen soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Paketlere gizlenmiş uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Bayram, önceki gün zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldıklarını ve aynı gün zanlının Girne’deki evinde arama yaptıklarını anlattı.

Bayram, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında çekmecede 2 ayrı pakette toplam 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Gözaltına alınan zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, ifadesinin araştırılacağını söyledi.

Polis çavuşu, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırılacağını belirterek, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade etti. Polis, bu olgular ışığında zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis