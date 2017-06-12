ÇORABINA SAKLAMIŞ!
Cindy geçiş vermedi!
Ülkeye giriş yapmak isterken, detektör köpek Cindy’nin tepki vermesi sonucu Cihan Cenk Türkkan üzerinde gerçekleşen aramada uyuşturucu ele geçirilirken, Türkkan tutuklandı.
Devrim DEMİR
Ülkeye önceki gün akşam saatlerinde giriş yapmak isteyen Cihan Cenk Türkkan, Narkotik detektör köpeğe takıldı. Detektör köpek Cindy’in tepki vermesi sonucu, Türkkan’ın üzerinde gerçekleşen aramada çorabı içinde, şeffaf naylon içine gizlenmiş 2 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf eden zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.
Yargıç Füsun Cemaller, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Soruşturma devam ediyor
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede zanlı Cihan Cenk Türkkan’ın önceki akşam saat 19.00 sıralarında ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı.
Zanlının gönüllü ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden Dümenci, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Havadis
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