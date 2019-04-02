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Oğulcan Engin'e Survivor şoku!

Oğulcan Engin'e Survivor şoku!

Oğulcan Engin'e Survivor şoku!

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Sinan Engin ve Seda Sayan çiftinin oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Acun Ilıcalı ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve Survivor yarışması süresince Dominik'te olan Oğulcan Engin, sakatlandığı için dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Maç yaparken iç yan bağlarından sakatlandığını belirten Engin'in, ayağındaki bandaj ve sekerek yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

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