Kilise Harry Potter kitaplarını yaktı

Polonya'nın Gdansk kentinde bir grup Katolik rahip, aralarında Harry Potter serisinin de bulunduğu bazı kitapları "törenle" yaktı.

Cep telefonları üzerinden dini mesajlar gönderen “‘Cennet Vakfı’ndan SMS’ adlı grubun üyesi olan rahipler, bir kilisenin bahçesinde kitapların yanı sıra, başka dinlerin sembolleri olan bir fil figürüyle bir kabile maskesini de ateşe verdi. Kitap yakma protestosunun fotoğraflarını Facebook sayfalarında paylaşan grup, Harry Potter kitaplarının büyücülüğü özendirdiğini savunuyor.

‘BİZ İNCİL’İN DEDİĞİNİ YAPIYORUZ’

Facebook mesajında “Biz İncil’in dediğini yapıyoruz” denildi. Mesajda, İncil’deki bazı bölümlere atıf yapılarak “Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktı” ifadeleri yer alıyor. JK Rowling’in dünya genelinde 500 milyondan fazla satan Harry Potter kitapları, yayıncılık tarihinin en popular kurgu romanları olarak kabul ediliyor.

Bazı Hristiyanlar, çocuk büyücü Harry Potter’ın kara büyücü Lord Voldemort’la mücadelesini anlatan serideki büyü temasından rahatsızlık duyuyor. Polonya’da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) geleneksel Katolik değerlere büyük önem veriyor ve ülkede kilise toplum nezdinde büyük bir nüfuza sahip. Geçen ay 400’e yakın Polonyalı rahibin 1990-2018 yılları arasında çok sayıda çocuğu taciz etttiğine dair belgelerin yayımlanması kiliseyi zor durumda bırakmıştı.