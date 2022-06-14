Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar gerçekleştirildi.

Genel Kurulda ağılıkla ekonomik durum ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi, vekillerin eleştirilerine ilgili bakanlar yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye çıkarak, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’Nun Lapta’ta halkla gerçekleştirdiği toplantıya ilişikin açıklama yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Öztürkler, vatandaşlık konusunun ise toplantıda 1 buçuk 2 dakika kadar konuşulduğunu aktardı…

Öztürkler “kimsenin bize yasal olmayan sosyal ve ekonomik hakları haiz olmayan kişilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili dayatması yoktur, bizim de bu şekilde yasal olmayan, sosyal ve ekonomik hakları olmayan kişilere vatandaşlık verilecek şeklinde bir söylemimiz yoktur” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da kayvancılık sektörüdeki sıkınıların bilincinde olduklarını belirterek, hükümetin elindeki imkanları bütçe çerçevesinde en iyi şekilde sektörelere yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Akaryakıt zamların vatandaşın cebindeki parayı erittiğini kaydeden Oğuz, bununla ilgili hükümetin hem hayat pahalılığı, hem de asgari ücret anlamında çalışmalar yaptığını söyledi.

Oğuz “Ancak asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılmasıdır” diye konuştu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da sağlık sistemine yönelik eleştirileri yanıtladı ve sağlıkta planlamanın önemine vurgu yaptı.

Devlet hastanesinin kapasitesinin bugünkü nüfusa hizmet verebilecek durumda olmadığını belirten Altuğra, Pandemi hastanesinin devlet hastanesinin yükünü azaltması yönünde önemli bir katkısı olduğunu ancak planlamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Acil servislerdeki mağduriyetin farkında olduklarını da belirten Sağlık Bakanı, doktorlara istihdam alanında öncelik verdiklerini kaydetti, Maliye Bakanlığının kendilerine verdiği sözleşmeli personel istihdam yetkisinin bu yönde kullanılacağını söyledi.

BRT