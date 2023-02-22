Oğuz: Resmi rakamları gelecek ay açıklayacağız ancak kuraklık olacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ adlı programında soruları yanıtladı.

Kuraklık uyarısı yapan Oğuz, “Yağmurlar beklentimizi karşılamadı. Şu an bir kuraklık sözkonusu… Rakamsal anlamda beklemek lazım. Çalışmalar sürüyor” dedi.

Kuraklığın su ve gıda kaynaklarını zorladığını belirten Oğuz, “Sadece insanımızı değil, tüm canlıları ilgilendiren bir konu. Hayvan üreticileri için yemlik arpa konusunda, bu yıl beklediğimiz rakamlar olmayacak, rekolte düşük. İthal edeceğiz gibi görünüyor. Planlamasını yaptık. 2024 planlamasına da başlıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal sulamada Mesarya için kamulaştırma çalışamalarının sürdüğüne işaret eden Oğuz, yeni gölet ve benzeri çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

Dursun Oğuz,“Su tasarrufu anlamında daha ciddi önlemler almak zorundayız. Bu konuda teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su tasarrufu konusunda mühendisler ve ilgili uzmanlarla görüşüyoruz” dedi.

Üreticilere ödemelerle ilgili izleyici sorusunu da yanıtlayan Oğuz, çiftçilerin ürün kaybı nedeniyle Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 65 TL dönüm başı ödemesi için Maliye Bakanlığı’ndan gerekli ödemeyi aldıklarını, kısa sürede ödeneceğini açıkladı.

Küçük Baş Hayvan desteği konusunda Maliye’nin durumunu iyi bildiğini, Mart ayı içinde büyük olasılık ödeneceğini söyledi.

Üretimde girdi maliyetlerini düşürmek gerektiğini, bundan sonraki süreçte yine üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çam Kese Böceği ile ilgili mücadele konusunda da Dursun Oğuz, bu sorunun sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, hem Güney’de hem de Türkiye’de olduğunu söyledi. Konuyla ilgili geçmişte bir ihale süreci olduğunu, 5 yıllık bir dönemi kapsadığını kaydeden Oğuz, süre bitince, Covid ödemeleri nedeniyle yeni bütçe ayrılmadığını belirtti.

Uzmanların 5 yıllık mücadele öngördüğünü kendisi ile paylaştığını ifade eden Dursun Oğuz, yeşili ve ormanı korumanın görevleri olduğunu vurguladı.

YDÜ ile 5 yıllık protokol imzaladıklarına işaret eden Oğuz, havadan ilaçlama değil, gerekirse yerden ilaçlama gündeme geleceğini, havadan ilaçlamanın ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’ta yapıldığını, konuyla ilgili eleştirenlerin, örnekleri iyi araştırmasını gerektiğini dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, önceliğin doğal yöntemler olacağını, ilaçlamanın gerekirse gündeme geleceğini kaydetti. Oğuz, çam kese böceği ile mücadelenin 5 yıl değil, her zaman olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

BRT