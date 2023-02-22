Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde araç alev aldı
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde araç alev aldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait şantiye alanı içerisinde park halinde bulunan belediyeye ait kepçede muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu kepçenin motor ve kabin bölümü yanarak hasar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
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