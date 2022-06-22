Oğuz: Rüzgarın yön değiştirmesinden dolayı yangının seyri de değişiyor

Mersinlik’te başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor… Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, geniş bir alana yayıldı.. Yangın, bölgenin kuzey ve güney tarafında kısmen kontrol altına alınırken, doğuda yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor..

Ardahan-Mersinlik yolu sivil geçişlere kapatılırken, olası bir tahliye durumu için bölge halkı camiye toplatıldı…

Yangında 4 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, bir kişinin yaralandığı, iki kişinin ise tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığı belirtildi..

Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’ye yaptığı açıklamada, rüzgarın şiddetini devam ettirdiğini söyleyerek, yangının söndürülmesi için bölgede yoğun çaba sarf edildiğini belirtti.

Oğuz, “Bölgede yoğun çaba var, şiddetli rüzgar var. Ekipler dün gece bekledi çünkü sarp araziydi insan gücüyle müdahale edilemezdi. Rüzgar sadece tek yönde değil her yönden esiyor.. Başlangıç noktası doğuyken batıya doğru döndü rüzgar.. Sivil savunma, orman dairesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.. yangının yayılmasından dolayı ne kadar alanın yandığıyla ilgili net rakam veremiyoruz. Yanan ve etrafa saçılan çam kozalakları da yangının yayılmasına neden oluyor.. Ekmeden fazla korumak önemli.. Yeşil alan az orman ara yollarıyla ilgili orman dairesi her mevsim açıyor ama bunun dışında sarp yerlerde yol açılamayacak örtü var.. iş gücünün ulaşamayacağı bir nokta vardı dün gece

sabah müdahale edildi.. rüzgar çaresiz bırakıyor..” dedi..

Bakan Oğuz, rüzgarın yön değiştirmesinden dolayı yangının seyrinin değiştiğini söyledi.

Mersinlik-Ardahan yolunun sivil geçişlere kapatıldığını belirten Oğuz, sadece görevlilerin yolu kullandığını söyledi.

Oğuz, “Yangın yine insan kaynaklı.. yanan yerin eski haline gelmesi yıllar alıyor. Hep beraber korumamız gerekiyor” dedi.

BRT’ye konuşan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise konuyla ilgili 2 kişinin tutuklanarak mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

Toroslu “Şu an için tehlike söz konusu değil.. olası bir tahliye durumu için bölge halkı camiye toplatıldı.. yangın doğuya doğru ilerlerken, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede bütün paydaşlarla çok ciddi çalışma yapılıyor” dedi.

BRT