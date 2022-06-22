Mezarlıkta ürküten manzara!

Amerika'da doğum sırasında ölü doğum yapan kadın bebeğinden 6 gün sonra hayatını kaybetti. 1888 yılında gerçekleşen olaydan sonra kadının ruhunun bebeğinin mezara geldiğini iddia eden fotoğraflar tüyler ürpertti.

Amerika Güney Carolina'da 1888 yılında doğum esnasında yaşadığı komplikasyonlar yüzünden ölü doğan bebeğinden 6 gün sonra hayatını kaybeden Sue Howard Hardy isimli kadının ruhunun, 1980 yılında inşa edilen St Philip's Kilisenin mezarlığında çocuğunun mezarına eğilirken ikinci kez görüntülendiği iddia edildi.

Anne Sue ilk olarak 1987 yılında, üzerinde beyaz elbise ile bebeğinin mezarına eğilirken fotoğrafçı Harry Reynold tarafından çekilmişti. Yayınlanan fotoğraf herkesin ağzını açık bıraktı.

35 yıl sonra fotoğrafçı Casiie Alexis Lahn, Sue'nin bebeğinin mezarına eğildiği sırada fotoğrafını çekti.

Fotoğrafta annenin mezarlıkta başı önünde bebeğinin mezarına doğru yürüdüğü ve bebeğinin mezarı başına gelince mezara doğru eğildiği görülüyor.

Facebook'da paylaşılan fotoğrafa, kullanıcılar korkunç ve kadının ruhu çok net gözüküyor gibi yorumlarda bulundu.

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