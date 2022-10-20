Oğuz: Üreticilere yönelik kilovat başına 70 kuruşluk elektrik teşviği 1 Kasım’da yürürülüğe girecek

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Oğuz, temasları çerçevesinde sırasıyla ALNAR Narcılık LTD., Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde üreticilerle bir araya gelen Bakan Oğuz, ALNAR Narcılık yönetim kurulu ve narenciye üreticileri birlik başkanları ile de görüşüp sektördeki sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Oğuz, ziyareti sırasında üretimin her alanını destekleme konusundaki kararlılıklarına vurgu yaptı.

Bakan Oğuz, “Bakanlık olarak üretimin her alanında üreticinin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Üretimin nasıl geliştirilebileceği ve sorunlarla ilgili neler yapılabileceği konusunda tüm üretim sektörlerini yerinde ziyaret edip görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.

Narın birçok ürün gibi ülkemiz için özel olduğunu kaydeden Oğuz, ALNAR Narcılık LTD.’nin ihracat ve ülke tanıtımı anlamında büyük işler yaptığını kaydetti.

Bakan Oğuz, üretim girdi maliyetlerinin yüksek olmasının en büyük sorun olduğuna işaret ederek, hükümetin eldeki imkanları en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Üreticilere yönelik elektrik teşviklendirme kararının Bakanlar Kurulundan geçtiğini ve 1 kasım 2022 itibariyle yürürlükte olacağını açıklayan Bakan Oğuz,, buna göre tarım ve hayvancılık sektörüne kilovat başına 70 kuruşluk teşviğin onaylandığını ve üreticilerin bir nebze olsun rahatlatılacağını ifade etti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz daha sonra sırasıyla Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’ni ziyaret ederek birlik başkanlarından sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi aldı.

BRT