Oğuz:Amaç üretimin devamlılığı…

Hükümet hayvan üreticileriyle ilgili bazı kararlar aldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un açıkladığı kararlara göre, arpanın kilosu salı günden itibaren 5 TL’ye satılacak. Çiğ süte 50 kuruşluk artış yapılacak. Binboğa’nın 430 TL’lik yemi 410 TL olacak. Arpanın indirimli satışı 2 ay sürecek. Hükümet, 24 bin ton arpa için 36 milyon TL ödeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bugün yaptığı görüşme sonrasında basına açıklama yaparak, “Bugünkü şartlarda üretim zor… Hükümet olarak elimizdeki imkanları üreticiye yansıtmaya çalışıyoruz. Amaç üretimin devamlılığı, girdi maliyetleri karşısında hayvan üreticisinin korunması…” dedi.

Oğuz, çiğ sütün kilosunun 9,5 TL’den 10 TL’ye çıkarıldığını, Binboğa’nın 430 TL olan yem fiyatını 410 TL’ye indirdiğini, hükümetin sübvansesiyle 6 TL olan arpanın 2 Ağustos Salı’dan itibaren 5 TL’ye satılacağını duyurdu.

Girdi maliyetleri, dövizdeki artış nedeniyle süt fiyatlarında düzenleme talep eden hayvan üreticilerinin bugün bakanlığına geldiğini belirten Oğuz, bu görüşmeden sonra Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir toplantı yaparak talepleri değerlendirdiklerini; toplantıya Binboğa Yem Fabrikası, Koop Levazım ve Koop Süt’ten temsilcilerin de katıldığını söyledi.

Bakan Oğuz, rekabet ve alım gücünü koruyacak şekilde belli düzenlemeler yaptıklarını, öğleden sonra hayvan üreticileriyle yeniden bir araya gelerek bu kararları aktardığını kaydetti.

Oğuz, hükümetin 24 bin ton arpa için 36 milyon TL ödeyeceğini, hayvan üreticisine sağlanacak bu destekle arpanın Salı günden itibaren 5 TL’ye satın alınabileceğini aktardı.

Dursun Oğuz, Binboğa Yem Fabrikası’nın 430 TL’ye satılan yemi Salı günden itibaren 20 TL’lik indirimle 410 TL’ye satacağını söyledi.

Çiğ süt fiyatında 50 kuruşluk artış yaptıklarını kaydeden Oğuz, KOOP-Süt’ün uzun ömürlü pastörize süte bu artışı yansıtmayacağını kaydetti.

Oğuz, “Bugünkü şartlarda üretim zor… Hükümet olarak elimizdeki imkanları üreticiye yansıtmaya çalışıyoruz. Amaç üretimin devamlılığı, girdi maliyetleri karşısında hayvan üreticisinin korunması…” dedi.

-TÜK’e finans arayışı

Dünyanın beklediği tahıl koridorunun açıldığını da kaydeden Tarım Bakanı Oğuz, tahıl fiyatlarında düşüş beklediklerini, TÜK’ün hareket kabiliyetini artırmak için kuruma finansman aradıklarını belirtti.

-100 bin ton arpaya ihtiyaç var

Oğuz, “100 bin ton arpaya ihtiyacımız var. Bunun büyük kısmını ülkeye getirerek mal oluş fiyatlarında denge, istikrar yakalamak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor… ” dedi.

Rekabet ve alım gücü arasında denge sağlamak zorunda olduklarını da kaydeden Oğuz, hayvan üreticilerinin gelir oranının Covid-19 öncesi gibi olmadığını, girdilerin arttığını, gelirlerin düştüğünü söyledi.

-“Art niyet yok”

Oğuz, hükümetin o dönemde de sütün bir damlasının dökülmesine izin vermediğini kaydederek, “O gün de hayvancıyı ayakta tutmak için çalıştık, bugün de bunun için çalışıyoruz. Kesinlikle bir art niyet yok. Üretimden ve üreticiden yanayız” dedi.