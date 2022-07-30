Yangında zarar gören habitat için komite kuruluyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik Kantara Orman İnisiyatifi üyelerini kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; 40 örgütün oluşturduğu inisiyatif, Mersinlik – Kantara bölgesinde çıkan yangının ardından, ekosistemin hızlı bir şekilde yenilenmesi ve bütünlüğü ile ilgili hazırlanan habitat restorasyonu projesinin hayata geçirilmesi için Bakan Oğuz’la görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, konuyla ilgili olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve İnisiyatifin işbirliğiyle komite kurulması kararlaştırıldı.