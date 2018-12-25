Oje sürdükten sonra elinizi buzla suya sokun...

Tırnaklarımızın bakımlı görünmesini seviyoruz. Onlara bakım uygulayıp ojeler sürüyoruz. Bazen aceleci tavırlarımız ojeli tırnaklarımızın bozulmasına neden oluyor. Bu kazaları engellemek için evde yapabileceğiniz 4 püf noktası belirledik.

SOĞUK SUDA BEKLETME

Ojelerinizi sürmeden önce bir kasenin içine su ve birkaç buz parçası koyun. Ojelerinizi sürdükten sonra parmaklarınızı 5 dakika boyunca suda bekletin. Tırnaklarınızın üzerinde olan su damlacıklarını kurulamayın. Soğuk su yöntemi en etkili yöntemlerden birisidir.

HIZLI KURUTMA CİLASI

Hızlı kurutma cilaları sayesinde tırnaklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Oje sürdükten hemen sonra üzerine süreceğiniz tek kat hızlı kurutma cilası tırnaklarınızı kısa sürede kurutacaktır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Saç kurutma makinenizi soğuk üfleme ayarına getirmeniz ve çok yakın olmayan bir mesafede 5 dakika tutmanız yeterli. Bu uygulama ile tırnaklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır.

ZEYTİNYAĞINDA BEKLETME

Tırnaklarınızı kuruması için zeytinyağında bekletirseniz, hem 3-4 dakika gibi bir sürede tırnaklarınız kuruyacak hem de tırnak etlerinizi beslemiş olacaksınız. Bu sayede tırnaklarınız güçlenecek ve kolay kırılmayacaktır.