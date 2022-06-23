Oktay:Tüm imkanları seferber ederek yangını söndürmeye çalışıyoruz

Mersinlik bölgesindeki kriz koordinasyon merkezini ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangınla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oktay, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Türkiye’deki ve buradaki yangınları tüm imkanları seferber ederek yangını sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti. Oktay, “İnşallah akşam itibariyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Yangınların sabotaj veya insan ihmalinden kaynaklandığını, sabotajı önleminin devlete, insan ihmalin ise tüm vatandaşlara düşen bir görev olduğunu söyleyen Oktay, “Birlikte bilinçlenmeyle önüne geçebileceğimiz bir konu” diye konuştu.

BRT