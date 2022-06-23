Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir

Mersinlik bölgesindeki kriz koordinasyon merkezini ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangınla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tatar, kuzey ve batı bölgesinde küçük yangınların devam ettiğini, söndürülmesi için çaba harcandığını, akşam saatlerine kadar yangının sönebileceğini kaydetti.

BRT