Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir
Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir

Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir

Tatar:Küçük yangınlar devam ediyor, akşam saatlerine kadar yangın sönebilir

A+A-

Mersinlik bölgesindeki kriz koordinasyon merkezini ziyaret eden TC  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangınla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tatar, kuzey ve batı bölgesinde küçük yangınların devam ettiğini, söndürülmesi için çaba harcandığını, akşam saatlerine kadar yangının sönebileceğini kaydetti.

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.