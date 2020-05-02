"Okulların açılma kararını Bilim Kurulunun görüşü belirleyecek"

Günlerdir sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılan okulların açılma tarihi ile ilgili polemiğe nokta koymak adına Milli Eğitim ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Çavuşoğlunun açıklamaları şu şekilde.

İlk ve orta eğitim okullarının eğitime başlamasıyla ilgili ;sosyal medyada farklı şekillerde yer alan haberlerde ,okulların açılmasıyla ilgili yapılan yorumların netleşmesi ihtiyacı doğmuştur.Hatırlanacağı gibi ,10 Mart tarihinde süreli olarak eğitime ara verdiğimizi duyurmuştuk.Bakanlar kurulunun aldığı karar gereği bugüne kadar, salgının seyri takip edilerek,verilen ara takvimlendirilmektedir.Alınan aşamalı kararların sonuncusu 15 Mayısa kadar okullarımızın tatilinin devam etmesidir.Bu tarihten sonra okulların eğitime devam edip etmeyeceği kararını,bugüne kadar olduğu gibi BİLİM KURULU’nun görüşü ve Bakanlar kurulunun onayı belirleyecektir.Biz belirlenecek tarihe göre, yürütmekle sorumlu olduğumuz işleri ,takvim belirlendiğinde hazır olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyetinin oluşmaması için, ileriki günlerde alınacak açılma ve/ veya açılmama kararına uygun senaryolara göre, tüm hazırlıklarımız yapılmaktadır.Kimse bu görüşün dışındaki haberlere itibar etmesin.Giriş sınavıyla girilen tüm okul türlerinin sınavları ,önümüzdeki günlerde ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.Tüm öğrenciler 10 Mart’a kadar gördükleri konulardan sorumlu olacaklardır.İlkokul öğrencileri için birinci dönem konuları talim terbiye kurulu tarafından değerlendirilip azaltılacak ve 15 mayısa kadar sorumlu oldukları konular ilan edilecektir.