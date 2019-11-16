OLAYLA BAĞLANTILI 2 KİŞİ ORTAYA ÇIKTI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Olayla bağlantılı 2 kişi ortaya çıktı

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi.

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi.

Polis bulguları aktardı

‘Sahte vekalet’ olayının sanıkları dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, mesele ile ilgili aranan iki şahsın polise teslim olduğunu, davanın seyrinde yeni gelişmeler olduğunu, Eminoğlu aleyhine 2 yeni dava daha dosyalandığını kaydetti.

Taşkın, ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine mahkemeden ek süre istedi.

Sanık avukatları da gelişmelerden haberdar olduklarını belirtti ve talep edilen sürenin kısa olması halinde itiraz etmeyeceklerini beyan etti. Yargıç Meltem Dündar, davayı 22 Kasım tarihine erteledi.