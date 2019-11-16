YÜZ YÜZE ÇARPIŞTILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mutluyaka- Tuzla Anayolu üzerinde, dün akşam saat 22.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mutluyaka- Tuzla Anayolu üzerinde, dün akşam saat 22.30 sularında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Uğurcan Altuntaş’ın (E-26), yönetimindeki BY 585 plakalı araç ile Tuzla istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Derviş Gamar (E-57) yönetimindeki KL 564 plakalı araç ile çarpışmaları sonucu meydana geldi.

4 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile BY 585 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melis Alp (E-30) ve KL 564 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Gamar (K-54) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.