"OLAYLAR PARMAK İŞARETİYLE BAŞLADI!"

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen eylemde binaya hasar verdikleri ve suç işledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların tutukluluğu sürecek



Afrika gazetesi önünde 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen eylemde binaya hasar verdikleri ve suç işledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Tacan Reynar’ın huzuruna çıkarıldı. Davanın dünkü oturumunda biri sanık olmak üzere iki tanık dinlendi. Duruşmada ayrıca eylemle ilgili video görüntüleri de mahkemede izlendi. İki tanığın dinlendiği dava mesai saatinin dolması nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme, pazartesi gününden itibaren her gün davanın duruşmasının süreceğini açıkladı.



“PARMAK İŞARETİ YAPILMIŞ, TAHRİK OLMUŞLAR”



Kamuoyunda tartışmalı bir konu haline gelen Afrika gazetesi önündeki eylem ve olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıkların davası dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde devam etti. Savunmanın, “Afrika gazetesinin camından parmak işareti yapıldı. İnsanlar tahrik oldu ve olaylar ondan sonra başladı” iddiası üzerine gerçekleştirilen duruşmada dün iki tanık dinlendi. Olayda yargılanan ve bayrak direğinden tırmanarak gazetenin tabelalarını kıran Ahmet Türkmen ilk tanık oldu. Sanık Türkmen, protesto amaçlı eyleme katıldığını, amacının suç işlemek olmadığını sadece tepkisini göstermek için orada bulunduğunu öne sürdü. Türkmen, eylem sırasında gazetenin camından yüzünü görmediği sadece kolu gözüken birinin parmak işareti yaptığını ve bu hareketin kendisini tahrik ettiğini savundu. Türkmen, bu nedenle direkten tırmandığını öne sürdü.



İDDİA YALANLANDI



Savcı Ayşe Kaymak tarafından sorgulanan sanık Türkmen, parmak işareti yapıldığından ısrarcı olurken, Kaymak ise bu iddianın doğru olmadığını, sonradan sanık tarafından uydurulduğunu söyledi. Savcı Kaymak, “Siz gazetenin kapısından içeri giremediğiniz için direkten tırmandınız. Gazetenin camından parmak işareti yapıldığına dair iddianız doğru değildir. Siz bunu sonradan uydurdunuz. Cezanızın düşmesi için bunu sonradan söylediniz. Çünkü siz ilk tutuklandığınızda bu yönde bir ifade vermediniz” dedi. Sanık Türkmen ise ilk tutuklandığı anda buna fırsat bulamadığını, ancak yalan söylemediğini ve parmak işareti yapıldığını öne sürdü.



“EL HAREKETİ YAPTILAR”



Sanık Türkmen’in ardından YDP’den Milletvekilliğine adaylığını koyan Gökhan Saraç tanık kürsüsüne çıktı. Saraç, eylem günü mecliste yemin töreni olduğunu, arkadaşlarını izlemek için Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiğini söyledi. Saraç, “Meclisteki yemin törenini izlemek için Lefkoşa’ya geldim. Meclis civarına gelince kalabalığı gördüm. Daha sonra Afrika’ya karşı eylem yapıldığını öğrendim. Kalabalık grup ıslıklarla protesto eylemi gerçekleştiriyordu. Daha sonra önümde duran iki kadının Afrika gazetesinin camına bakarak el hareketleri yaptığını gördüm. Yukarı doğru baktığımda gazetenin camından aralanmış bir şekilde duran perde arasından yüzü gözükmeyen sadece kolu gözüken biri parmak işareti yapıyordu. Aşağıdaki bazı eylemciler de aynı parmak hareketiyle karşılık veriyordu. Bu durumdan sonra eylemde ufak ufak taşlar atılmaya başlandı. Ben zaten ayrıldım.23 Ocak tarihinde bir televizyon programında eylemle ilgili konu vardı. Ben de programı sunan şahsa facebook’tan o gün gördüklerimi aktardım. Parmak hareketinden sonra olayların başladığını belirttim.



Tanık Saraç’ın ifadesinin ardından Savcı Kaymak sorguya geçti. Ancak mesai saatinin dolması nedeniyle dava Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme, “Kanunsuz topluluk”, “Ayaklanma”, “Mala zarar verme”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” suçlarından yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

Star Kıbrıs